Трамп отреагировал на высказывания в Конгрессе об импичменте 4.01.2019, 20:57

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Дональд Трамп

Свой ответ президент США опубликовал в Twitter.

Дональд Трамп отреагировал на высказывания, сделанные некоторыми конгрессменами во вторник, в первый день работы обновлённого состава Палаты представителей. Президент США написал в Twitter:

"Как можно объявлять импичмент президенту, который выиграл, вероятно, самые значительные выборы всех времён, которые не сделал ничего плохого (не вступал в сговор с Россией – это демократы вступили в сговор с Россией), который отработал два года своего срока успешнее любого другого президента и является наиболее популярным республиканцем за всю историю этой партии - 93%?"

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2019 г.

По меньшей мере два члена Палаты представителей выразили готовность добиваться импичмента Трампа. Республиканец от Калифорнии Бред Шерман и республиканец от Техаса Эл Грин во вторник, в первый день работы нового состава Конгресса, выступили за отстранение Трампа от власти. Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси сдержанно отнеслась к предположению, что демократическое большинство добьётся импичмента президента Дональда Трампа. Она не исключила самой перспективы импичмента, но отметила, что такая мера способствовала бы розни среди законодателей. Пелоси считает, что для решения вопроса об импичмента потребовалась бы поддержка со стороны обеих партий.

Шерман и Грин ранее дважды, в 2017 и 2018 году, высказывались о необходимости проведения импичмента Трампа, но республиканское большинство в Палате представителей оба раза блокировало проекты резолюций. Позицию большинства тогда поддержали и демократы, заявившие о преждевременности постановки такого вопроса.

Пелоси и председатель юридического комитета Палаты представителей, демократ от штата Нью-Йорк Джеролд Надлер, заявили о необходимости дождаться результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о российском вмешательстве. Президент США неоднократно резко критиковал Мюллера за расследование предполагаемого сговора людей из окружения Трампа с российскими официальными лицами.