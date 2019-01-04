В ЦИК Украины зарегистрировали пять кандидатов в президенты страны 4.01.2019, 21:07

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Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала пять кандидатов на пост президента страны.

Первым зарегистрированным кандидатом стал Игорь Шевченко, говорится в фейсбуке комиссии. Как отмечает 112.ua, он баллотируется на выборы как самовыдвиженец. Ранее он занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины.

Также в качестве кандидатов были зарегистрированы депутат Сергей Каплин, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, руководитель Аграрной партии страны Виталий Скоцик и мэр Львова Андрей Садовый. ЦИК Украины отказал в регистрации правозащитнику Владимиру Ратушу из-за ошибок и неточностей в поданных документах.

Комиссия отметила, что в настоящее время дано разрешение шести общественным организациям для участия в выборах в качестве официальных наблюдателей.

Ранее о выдвижении в президенты Украины в прямом эфире канала «1+1» заявлял стендап-комик Владимир Зеленский.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.