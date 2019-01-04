Фотофакт: В Могилеве в январе распустились листики сирени 4.01.2019, 21:18

Это первая аномалия природы 2019 года, но и в конце 2018-го их было предостаточно.

В Могилеве в начале января куст сирени выпустил два зеленых листика. Фото сделано утром 3 января, передает tut.by.

Сирень в Могилеве, к слову, цвела совсем недавно — в октябре.

Это первая аномалия природы 2019 года, но и в конце 2018-го их было предостаточно.

Например, в начале ноября в Могилеве поймали майского жука, а в конце месяца в Гомеле — ужа, который тоже давно должен был спать. В Бресте под Новый год вообще зацвела роза.