Белорусские поляки встретились с мэром Белостока 4.01.2019, 21:41

45 польских детей из Гродно встретились с Тадеушем Трусколяским.

45 польских детей из белорусского города Гродно встретились 4 января в Белостоке с мэром города Тадеушем Трусколяским. Вместе они пели рождественские колядки на польском языке, дети получили в подарок сладости, передает «Радио Польша».

Председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис рассказала, что встречи белорусских поляков с мэром Белостока проходят на протяжении многих лет.

По словам Анжелики Борис, организация различных встреч и образовательных визитов в Польшу для польских детей из Беларуси является одной из самых важных задач, стоящих перед СПБ. Это позволяет в том числе поддерживать знание польского языка.

Благодаря сотрудничеству СПБ с местными органами власти в Польше около трех тысяч детей в Беларуси получают посылки со сладостями и другими подарками. Самые большие рождественские встречи для белорусских поляков состоятся через неделю в Гродно, Минске и Бресте.