Во Франции «желтые жилеты» снова анонсировали протесты 4.01.2019, 21:44

ФОто: RFI

Во Франции «желтые жилеты» официально запланировали на 5 января два митинга.

Об этом сообщает Еxpress.

По словам участников движения, обещаний французского президента Эммануэля Макрона недостаточно для того, чтобы усмирить протест.

Однако, в последнее время количество протестующих значительно снизилось.

Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.