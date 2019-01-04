СКА лишь в третьем периоде сломил сопротивление минского «Динамо»4
- 4.01.2019, 21:53
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Минчане уступили питерцам со счетом 0:2.
Минское "Динамо" проиграло первый матч регулярного чемпионата КХЛ в 2019 году, уступив в родных стенах питерскому СКА — 0:2, передает pressball.by.
ДИНАМО Мн — СКА — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
ДИНАМО Мн: Энрот; Блум — Уиркош, Пулккинен — Хауден — Бут; Хенкель — Лисовец, А.Костицын — А.Терещенко (к) — Д.Буйницкий; К.Готовец — Д.Осипов, А.Степанов — И.Литвинов — С.Костицын; Когалев — Волков — Китаров; Евенко, Дроздов.
СКА: Хелльберг; Рундблад — Гавриков, Плотников — Дацюк — Дергачев; Земченок — Хафизуллин, Барабанов — Бывальцев — Кузьменко; Зуб — Рукавишников, Якупов — Прохоркин — Гусев; Кетов (к) — Каблуков — Ли; В.Семин, Огирчук.
ШАЙБЫ: 0:1 — Плотников (Рундблад, 41.48). 0:2 — Прохоркин (Дацюк, Хафизуллин, 56.29 — бол.).
ШТРАФ: 24 (С.Костицын — 4, Бут — 12, Евенко, Хауден, Уиркош, Пулккинен) — 10 (Земченок, Гавриков, Рукавишников, Бывальцев, Якупов).