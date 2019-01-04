Украина на карте мира-2018 Роман Бессмертный

4.01.2019, 22:04

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Роман Безсмертный

Фото: PHL

Какая была международная политика Украины.

Анализируя международные отношения, внешнюю политику и место Украины в мире в 2018-м, есть некоторые моменты, о которых можно заявить: «Слава Богу, что это произошло».

Первое. Благодаря историческим связям украинских политиков в Конгрессе и Сенате удалось стабилизировать отношения с США. Они, конечно, до сих пор остаются под большим вопросом. Но, откровенно говоря, я ожидал худшего из-за преждевременных заявлений некоторых украинских чиновников в ходе президентской кампании в США и историй с Полом Манафортом. Безусловно, это дело еще не отыграно полностью, но наладить отношения с США удалось.

Второе. Очень хорошо, что, несмотря на все сложности с отдельными европейскими странами, в целом сохраняются партнерские отношения с ЕС. Да, существует достаточно проблем именно двусторонних отношений. Кстати, не только с ближайшими соседями. В этом году все наблюдали очевидные и известные нюансы в отношениях с Венгрией, Польшей и Беларусью. Однако почему-то забыли, что в Италии судят одного из наших бойцов АТО, а венгерские, чешские, греческие, испанские, итальянские, словацкие политики посещают Крым и Донбасс. Понятное дело, Европа совершенно неоднородна: там есть политические силы, которые предпочли сторону Украины, а есть и приверженцы России. Это, к сожалению, пока серьезно осложняет отношения, в том числе с ЕС. Особенно с упомянутыми странами.

Третье. Для Украины очень важным становится англосаксонский фактор. 2018 год это показал лучше всего. Англосаксонский мир обособляется от Европы, поэтому наладить отношения с ним – задача для Украины в ближайшие годы. Очевидно, эти страны вместе с США координируют между собой принятие решений. На мой взгляд, Украине следует как можно скорее устанавливать тесные отношения хотя бы на уровне спецслужб. Последние события во Франции свидетельствуют о том, что здесь предстоит очень много работы.

Теперь о провалах международной политики.

Полностью утрачено направление работы с Китаем. 2018-й стал годом, когда Украина остановила все крупнейшие проекты с КНР. Ответственность за это – на политическом руководстве нашего государства. Это очень опасный момент, поскольку в вопросах противостояния России для Украины как Европа, так и Китай – это равноценные по влиянию на ситуацию факторы.

Если говорить о международной экономической жизни, военно-техническом сотрудничестве, то здесь ситуация еще больше усугубляется. Конечно же, это и нарастающий внешний долг, и уменьшение объема инвестиций из-за коррупции. Украина предстает перед миром как оазис беззакония, произвола судов и коррупции. Этот имидж закрепляется в мировоззрении европейского, мирового бизнеса, что является крайне опасной гранью.

Впрочем, следует признать, что во многих странах, даже европейских, коррупции не меньше. Однако она не имеет такого особого значения во время принятия решений, определения социального статуса граждан и формирования политики в государстве, как в Украине. Коррупция вместе с внешней агрессией являются основными факторами опасности, которые могут привести Украину к катастрофе. Это то, что у нас стоит под вторым вопросом на повестке дня после решения по урегулированию военного конфликта.

Но вернемся к международной политике. Хуже всего, что за этот год Украина так и не смогла предложить инициативу по формированию системы региональной, континентальной и глобальной безопасности. Также неприемлемо и то, что государство ни на уровне концепции, ни на уровне ключевых политических сил или принятия закона не показало свое видение в достижении мира и процессе реинтеграции на Донбассе, в Крыму и стабилизации ситуации на Азове. Без таких принципов, автоматически продолжая только действие законов по оккупированным территориям, невозможно вести адекватную дискуссию в поисках союзников.

Украине следует агрессивнее вести себя на мировой арене. Это настолько очевидно. Поэтому я еще больше возмущен тем состоянием, в котором сегодня пребывает украинская дипломатия. С 2010 года она фактически развалена. Количество работников в дипкорпусе сведено к минимуму. При минимальной материальной базе посольств послы не могут обеспечить реализацию возложенных на них полномочий. Министерство иностранных дел прекратило выполнять свои функции, когда его глава стал «секретарем» президента по вопросам внешней политики. Наблюдать за этим жалким зрелищем крайне неприятно. Ведь это именно та сфера, где требуется приложить колоссальные усилия, предоставить ресурсы, специалистов, активно использовать иностранные СМИ, мировой бизнес, финансовые круги и пр.

Зато украинская дипломатия продолжает быть закрытой тоталитарной структурой – за исключением отдельных дипломатов и послов, которым удалось сломать эти шоры. Эта работа должна быть среди приоритетов украинской власти. Нам очень нужны и важны «бойцы невидимого фронта».

В заверешение хочу вспомнить о рядовых украинцах, пополнивших мировой рынок труда. Они все больше выезжают за рубеж в поисках достойной зарплаты, чтобы прокормить семьи. Обратите внимание: почти нигде не упоминается о том, чтобы наши сограждане за рубежом нарушали законы или конфликтовали с общинами. А это является доказательством того, что украинцы законопослушны, и как на работников в Европе на них существует спрос. Возможно, они умалчивают о случаях преследований, недоплат, унижений, но там они точно востребованы. Неслучайно либерализируется немецкое законодательство для поляков, а польское – для украинцев.

Украинские граждане, обладающие европейской ментальностью и европейскими ценностями, легко интегрируются в среду европейцев. Дай Бог, чтобы украинская власть удосужилась предпринять экономические шаги, которые смогли бы вернуть их домой. У нас бы появился колоссальный опыт людей, работающих с европейскими подходами, профессионализмом, с европейским видением выполнения работы, взаимоотношений с людьми, логистики и морали.

Роман Бессмертный, Facebook