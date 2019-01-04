Задержанные в Минске возле статуи городового вышли на свободу 1 4.01.2019, 22:13

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статуя городового

Фото: mvd.gov.by

Активисты вышли к памятнику с требованием освободить политзаключенных.

Всех задержанных около статуи городового в Минске выпустили из РУВД Московского района, сообщает правозащитный сайт "Вясна".

Около 18:50 отпустили Елену Толстую и Надежду Батуру, около 19:30 — Максима Климковича и Нину Багинскую. На Багинскую и Толстую составили административные протоколы.

Как сообщал Charter97.org, четырёх человек задержали сегодня около скульптуры городового напротив здания МВД. Нина Багинская пришла туда с одиночном пикетом. Она повесила на статую плакат с требованием свободы политзаключённым. После замечания милиционеров женщина сняла плакат со скульптуры и повесила его себе на шею.

Милиционеры задержали её и группу поддержки. Сперва задержанных доставили в Центральное РУВД столицы, а потом перевезли в РУВД Московского района.