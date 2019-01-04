Американец, обвиняемый РФ в шпионаже, имеет британское и ирландское гражданство 1 4.01.2019, 22:20

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Пол Уилан

Фото: EPA

Пол Уилан обратился за помощью в дипломатические представительства всех стран, чьим гражданином он является.

Американец Пол Уилан, которого в РФ задержали по обвинению в шпионаже, имеет также гражданство Великобритании и Ирландии. Об этом 4 января сообщает "Настоящее время".

Наличие у Уилана британского подданства подтвердила сегодня официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

"Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Обращение находится в работе", – сказала она.

Ранее о наличии британского гражданства писала The Times.

О том, что Уилан имеет ирландский паспорт, сообщила со ссылкой на МИД страны телерадиокомпания RTE. Дипломаты Ирландии запросили у Москвы консульский доступ к задержанному.

RTE отмечает, что Уилан ждет помощи от дипломатов всех стран, чьим гражданином является.

28 декабря сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в ведении шпионской деятельности. 48-летнего американца содержат под стражей. По российским законам ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Государственный департамент США 31 декабря потребовал доступа консула к задержанному согласно Венской конвенции. Глава ведомства Майк Помпео 2 января заявил, что Россия должна немедленно вернуть Уилана на родину. В тот же день РФ предоставила консульский доступ к задержанному американцу, после чего его посетил посол США в РФ Джон Хантсман.