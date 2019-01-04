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Беларусь победила Саудовскую Аравию на гандбольном турнире в Испании

  • 4.01.2019, 22:38

Белорусские гандболисты одержали вторую победу подряд.

Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала вторую победу на товарищеском турнире в испанской Паленсии, передает pressball.by.

Команда Юрия Шевцова уверенно взяла верх над сборной Саудовской Аравии — 36:23.

Саудовская Аравия — Беларусь — 23:36 (10:15)

Беларусь: Бохан (10), Бровко (5), Вайлупов (5), Подшивалов (4), Астрашапкин (4), Кулеш (3), Мацкевич (1), Лукьянчук (1), Кривенко (1), Удовеня (1), Гайдученко (1).

В заключительном, третьем, туре белорусы сыграют с испанцами.

Таблица: Беларусь — 4 (2), Испания — 2 (1), Польша — 0 (1), Саудовская Аравия — 0 (2).


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