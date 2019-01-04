Госдепартамент: У США нет графика вывода войск из Сирии 4.01.2019, 22:53

При этом американские военные не собираются оставаться в этой стране на неопределенный срок.

У Соединенных Штатов нет графика вывода своих войск из Сирии, но американские военные не собираются оставаться в этой стране на неопределенный срок.

Об этом в пятницу «Голосу Америки» заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

«У нас нет сроков вывода наших войск из Сирии», - сказал чиновник за несколько дней до начала большого дипломатического турне госсекретаря Майка Помпео по странам Ближнего Востока.

«Только следует уточнить, что мы не намерены сохранять неопределенное (во времени) военное присутствие в Сирии. Президент принял решение о выводе (войск), и мы прямо сейчас разрабатываем план для выполнения этого решения», - сказал американский дипломат, проинформировавший журналистов о визите Помпео на Ближний Восток.