Трамп назвал встречу с лидерами демократов «продуктивной» 4.01.2019, 23:13

Дональд Трамп

В свою очередь демократы заявляют, что дискуссия в Белом доме был очень острой.

В пятницу 4 января после в Белом доме с лидерами Конгресса Трамп выступил перед журналистами. Прежде всего он рассказал об экономических успехах Соединенных Штатах, подчеркнув, что многие ведущие американские компании возвращают свое производство на территорию страны и создают сотни тысяч рабочих мест. Это, в частности, по словам президента, подтверждает и декабрьская статистика по рынку труда, передает «Голос Америки».

Президент США сказал, что проблема нелегальной иммиграции через южную границу не решалась многие и многие годы, создавая, особенно в приграничных штатах США, серьезные проблемы с ростом преступности, наркоторговли и торговлей людьми.

«Мы обязаны обеспечить безопасность границы», - подчеркнул президент Трамп.

Выступивший затем вице-президент Майк Пенс подтвердил, что сегодня днем в Белом доме прошел конструктивный диалог с новым спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером. Он также отметил, что этот диалог будет продолжен в целях открытия федерального правительства.

В свою очередь лидеры демократов назвали состоявшийся в пятницу разговор очень трудным, который не привел к прогрессу в разрешении кризиса. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Трамп не исключил, что нынешний шатдаун может продлиться «месяцы и даже годы».

Позднее, отвечая на лужайке Белого дома на вопросы журналистов о том, как долго может продлиться шатдаун, Трамп подтвердил, что он допускает возможность затяжного характера нынешнего закрытия правительства.

Глава Белого дома также объявил о создании двухпартийных рабочих групп, которые в эти выходные дни займутся выработкой решения по выходу из нынешнего политического кризиса.