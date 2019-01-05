NASA решило отменить визит Рогозина в США 4 5.01.2019, 8:12

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Дмитрий Рогозин

Фото: Иван ВИСЛОВ

Что стало причиной для этого, пресс-секретарь NASA не уточнила.

Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн отменил и перенес на неопределенный срок запланированный на февраль визит в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на заявление пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс, передает РБК.

«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос» о том, что предложенный визит гендиректора ведомства Дмитрия Роогозина, который запланирован на февраль, придется отложить. Новая дата визита пока не определена», — отметила она, не уточнив, что стало причиной для переноса визита.

Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко в разговоре с ТАСС заявил, что госкорпорация пока не получала какого-либо официального уведомления о переносе визита Рогозина в США от NASA.

«Не получали», — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава NASA направил Рогозину приглашение посетить штаб-квартиру космического агентства в Хьюстоне еще в октябре 2018 года. Брайденстайн в своем октябрьском интервью агентству ТАСС указывал, что специально для этой поездки ему удалось временно снять с Рогозина американские санкции, под которыми он находится с 2014 года. Помимо визита в Хьюстон глава «Роскосмоса» должен был выступить в университете Райса (штат Техас), который окончил глава NASA.