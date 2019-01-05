Названа самая пунктуальная авиакомпания в мире

Названа самая пунктуальная авиакомпания в мире1
- 5.01.2019, 8:19
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А Минск стал самым пунктуальным маленьким аэропортом мира.
Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2018 года и пришла к выводу, что меньше всего задержек и расхождений с расписанием было у панамской Copa Airlines. Отчет «Лига пунктуальности-2019» компания разместила на своем официальном сайте.
Расчет проводился на основе 58 млн сообщений о рейсах по авиакомпаниям и аэропортам со всего мира за 2018 год. На базе этих данных был составлен рейтинг. Своевременно выполненными аналитики приняли те рейсы, которые были выполнены в течение 15 минут от их запланированного времени отправления или прибытия. В рейтинг попали только те авиакомпании и аэропорты, по которым у аналитиков было более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов. Непассажирские и чартерные перевозки в докладе не учитывались.
Лидером по пунктуальности среди крупных аэропортов, которые в год обслуживают более 30 млн вылетающих пассажиров, стал токийский Ханэда. После него идут:
аэропорт Атланты (США);
аэропорт Чанги (Сингапур);
аэропорт Денвера (США);
аэропорт Лос-Анджелеса (США).
В категории «Главные аэропорты» (20-30 млн вылетающих пассажиров в год) первое место занял московский аэропорт Шереметьево. Самым пунктуальным маленьким аэропортом (2,5-5 млн вылетов в год) стал воздушный транспортный узел Минска.
Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний мира:
Copa Airlines (Панама);
airBaltic (Латвия);
Hong Kong Airlines (Китай);
Hawaiian Airlines (США);
Bangkok Airways (Таиланд);
Qantas Airways (Австралия);
LATAM Airlines (Чили);
Azul (Бразилия);
Qatar Airways (Катар);
KLM (Нидерланды).
Из российских авиаперевозчиков отличился лишь один S7 — компания вошла в рейтинг самых пунктуальных магистральных авиалиний (18-е место) и самых пунктуальных перевозчиков в Европе (6-е место).