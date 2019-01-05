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Мусорный коллапс в России

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  • Илья Варламов
  • 5.01.2019, 8:42
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Фото: Черный Список | Сызрань

В первые дни 2019 года Россию завалило… нет, не снегом, а мусором.

Сначала на ситуацию стали массово жаловаться жители Подмосковья, которые уже долго и упорно пытаются решить мусорный вопрос. Но оказалось, что это проблема не только Московской области. По всей стране образовались свалки на контейнерных площадках и во дворах. Мусор тупо не вывозится. 

Почему – никто не знает. Кто-то говорит, что коммунальщики просто отдыхают в праздники. Кто-то винит во всём реформу по внедрению единых мусорных операторов в разных регионах и районах. Как бы то ни было, ни новые операторы, ни старые УК со своими задачами не справляются.

Вообще, оправдывать бездействие коммунальщиков праздничными днями было бы странно, потому что вывоз мусора должен производиться регулярно. Но не удивлюсь, если одни мудаки не успели перезаключить контракты с другими мудаками, а страдают в результате горожане. 

Илья Варламов, блогер, Эхо Москвы

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