Сегодня ожидается снег и метель
- 5.01.2019, 8:52
Погоду в Беларуси будет формировать циклон из Финляндии.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, временами выпадет снег, в отдельных районах слабая метель, по западу страны местами мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный с переходом на северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1..-6°C, в западных районах 0..+1°C.
В столице также ожидаются снег и слабая метель. Температура воздуха:
утром -3..-5°C;
днем -1..-3°C;
вечером -4..-6°C.