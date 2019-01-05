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Сегодня ожидается снег и метель

  • 5.01.2019, 8:52

Погоду в Беларуси будет формировать циклон из Финляндии.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, временами выпадет снег, в отдельных районах слабая метель, по западу страны местами мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1..-6°C, в западных районах 0..+1°C.

В столице также ожидаются снег и слабая метель. Температура воздуха:

утром -3..-5°C;

днем -1..-3°C;

вечером -4..-6°C.


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