Умер российский актер Иван Бортник 4 5.01.2019, 9:08

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Иван Бортник

Актер скончался на 80-м году жизни предположительно из-за тромба.

Вечером 4 января скончался российский актер Иван Бортник. Об этом агентству ТАСС сообщила его жена Татьяна Борзых.

По ее словам, врачи предполагают, что причина смерти – "скорее всего, тромб".

Актеру было 79 лет, он играл в московском "Театре на Таганке".

Он также играл в кино: "Объяснение в любви", "Родня", "Зеркало для героя", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Владимир Высоцкий" и другие. В частности, в фильме "Место встречи изменить нельзя" он исполнил роль бандита по кличке "Промокашка".

В 1975 году актер и певец Владимир Высоцкий посвятил Бортнику песню "Письмо к другу, или Зарисовка о Париже".