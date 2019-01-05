В США продлили сроки расследования спецпрокурора Мюллера 5.01.2019, 9:12

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Дело о вмешательстве России в президентские выборы продолжается.

В Соединенных Штатах большое жюри присяжных согласилось продлить срок проведения специального расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, которым занимается специальный прокурор США Роберт Мюллер.

Об этом 5 января сообщила Лиса Клем, помощница главного судьи Бэрил Хоуэлл, информирует Reuters.

Клем отметила, что Хоуэлл не озвучила, насколько продлили расследование Мюллера.

Агентство отмечает, что спецрасследование ограничено федеральными правилами 18-месячным сроком, но может быть продлено, если суд решит, что это отвечает интересам общественности.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.

В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

С мая 2017 года предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы и возможный сговор окружения президента США с Кремлем расследует Мюллер. Его расследование вызвало возбуждение уголовных дел против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

В конце августа 2018 года Трамп назвал незаконным расследование Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году и о возможном сговоре избирательного штаба главы Белого дома с российскими властями.

В ноябре Трамп в письменном виде ответил на вопросы спецпрокурора. Мюллер сказал, что заинтересован в личном разговоре с Трампом, однако адвокат президента заявил, что тот больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора.

3 января 2019 года кандидат на пост спикера Палаты представителей от Демократической партии США Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены от ее партии ожидают итогов расследования комиссии Мюллера, после чего будут принимать решение по поводу начала процедуры импичмента Трампа.