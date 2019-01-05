Белорус покорил мировую fashion-индустрию 5.01.2019, 9:20

Фото: ont.by

Уроженец Беларуси представил на модном американском шоу дизайн наряда с национальными мотивами.

Родившийся в Беларуси дизайнер Дмитрий Шолохов продолжает покорять мировую fashion-индустрию. Модельер принимает участие в седьмом сезоне реалити-шоу Project Runway All Stars, который стартовал 2 января на американском телеканале Lifetime.

Фото: ont.by

В первом эпизоде участники получили задание создать наряд, в котором отражались бы черты культуры страны, в которой они родились или из которой происходят их корни. Уроженец Новополоцка представил чёрное бархатное платье с сине-зелёным орнаментом – и выиграл конкурс, передает ОНТ.

We are LOVING these looks from last night's premiere of #PRAllStars! 😍 Which designer created your fave look? 👗 ✨ pic.twitter.com/SMpyJd86ck — Project Runway (@ProjectRunway) January 3, 2019

Напомним, Дмитрий Шолохов родился в Новополоцке, а затем переехал в Нью-Йорк, где работал в fashion-индустрии. Модельер уже дважды становился победителем реалити-шоу – десятого сезона Project Runway и четвёртого сезона Project Runway All Stars.

Project Runway – американское реалити-шоу о моде. Дизайнеры одежды за короткое время создают наряды на заданную тематику. После показа судьи выбирают лучший и худший образы. Победивший дизайнер продолжает участие в конкурсе, а проигравший – выбывает. Победитель всего сезона получает деньги на развитие своего бизнеса, разворот в модном журнале и другие призы.