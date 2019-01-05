Железнодорожное сообщение Украины с Россией будет прекращено 5.01.2019, 9:58

Об этом заявил украинский министр инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что железнодорожное сообщение Украины с Российской Федерацией будет непременно прекращено.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK в пятницу вечером, отвечая на вопрос зрителя относительно инициативы о прекращении железнодорожного сообщения с РФ.

"Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, "Укрзализныци" в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном", - рассказал министр.

По словам Омеляна, согласно объективным данным, количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию "неумолимо сокращается".

"Поэтому оно (железнодорожное сообщение. - Ред.) будет прекращено так или иначе – либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить", - убежден он.

Как сообщалось, в 2018 году Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения. Соответствующие предложения направлены в Кабмин.

"Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Вопрос обсуждался на межведомственных рабочих встречах в Министерстве инфраструктуры. Мы хотим, чтобы это было вынесено в плоскость правительства или Совета национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы соответствующее решение было принято уже на государственном уровне", - заявил тогда Омелян.

По его словам, речь шла исключительно о прекращении пассажирского ж/д сообщения.