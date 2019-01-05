«С салом сейчас модно в гости идти» 1 Семен Печенко, «Солидарность»

5.01.2019, 10:26

Послевкусие от праздников — несколько зарисовок из жизни.

Рынок, предновогодняя суета. У павильона с салом небольшая очередь.

— Взвесьте, пожалуйста, вон тот кусочек. Да, тот, что белый. Нет, лучше два. И килограмм грудинки, чтобы прослойка красивая была. А пакеты у вас прозрачные? Отлично. И заверните так, чтобы грудинка по центру была — нужно красиво упаковать, в гости иду.

Продавщица выслушала покупательницу и заметила:

— Да, с салом сейчас модно в гости идти. Некоторые даже букет просят из сала собрать и ленточкой пакет перевязать.

— А что? Сало в качестве подарка в гости выгодно покупать — и вкусно, и не так дорого, — согласилась покупательница.

***

Рождественский Минск, а если точнее — Верхний город, в этом году приятно удивил. И оформлением, и атмосферой. Тут тебе и глинтвейн с грогом, и кофе, и горячая еда. И музыка, в том числе живая. И праздничная толпа, что удивительно для белорусов — достаточно раскованная, хоть ее методично и сканируют патрули омоновцев.

«Почти Европа», — ловлю себя на мысли и практически в ту же секунду слышу рядом характерный диалог:

— Слушай, да тут же Европа! Все как там — глинтвейн, музон, гирлянды… Больше не нужно в Литву мотаться!

— Да? Ты совсем сдурел?! Пройди триста метров в сторону Октябрьской и увидишь Европу!

В этот момент мне вспомнилось видео, увиденное в Фейсбуке на днях: марш Дедов Морозов и Снегурочек по главному проспекту столицы. Пустая полоса, отделяющая новогодних героев от зрителей, столпившихся на тротуарах. Цепочка милиционеров с рациями на этой самой «нейтральной» полосе и строгий голос из звукоусилителя, настойчиво призывающий граждан не выходить на проезжую часть.

— Мама, а им там не тесно? — спросила маленькая девочка, показывая на музыкантов, игравших на сцене, стилизованной под ретро-телевизор.

В этот момент вся площадь Свободы показалась мне этим самым телевизором, на которой хоть и тесновато, но в то же время чувствуешь себя куда свободнее, чем на широком проспекте.

***

Второе января. В маршрутке почти нет пассажиров. Заходит женщина и радостно смотрит на пустые сиденья: не нужно тесниться, в салоне не душно.

— Только что была в гипермаркете. Там пусто, как и здесь. Одни продавцы, — поделилась наблюдениями пассажирка. И тут же сменила тональность:

— В впрочем… И зачем было 2 января делать рабочий день, если и так все стоит? Кому мы что хотим показать?

Семен Печенко, «Солидарность»