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Трамп готов ввести режим ЧП в США из-за стены

  • 5.01.2019, 10:31
Дональд Трамп

Президент США считает, что строительство стены на границе с Мексикой - вопрос нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы добиться финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ABC News

Трамп не раскрыл больше никаких подробностей. 

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Трамп рассматривает вариант перепрограммировать бюджет Министерства обороны или еще какого-то ведомства и получить финансирование - такой шаг позволит обойти Конгресс. 

Американское правительство из-за того, что не был принят бюджет, не работает уже 14 дней, с 21 декабря 2018 года. Белый дом не смог договориться с демократами в Конгрессе относительно $5,6 млрд на строительство стены, поэтому бюджет не был принят.


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