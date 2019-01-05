Измените свою жизнь 5 5.01.2019, 10:41

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Ричард Брэнсон

Миллиардер Ричард Брэнсон – о том, как научиться новому в 2019 году.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон в своем блоге на virgin.com (перевод – nv.ua) советует покинуть зону комфорта и изменить свою жизнь.

Это может быть очень удобно — достичь в жизни благополучия и делать лишь то, что позволяет оставаться в зоне комфорта. В этом случае вам вряд ли что-либо причинит страдания, вы станете по-настоящему хороши в том единственном, что вы точно умеете делать, и ваши ожидания, вероятно, будут соответствовать тому, что происходит вокруг вас, а значит, вы не будете разочарованы.

Но чудес здесь не будет. Я могу честно признаться, что ничего хорошего в моей жизни не происходило до тех пор, пока я оставался в безопасных пределах зоны комфорта. Зато во все те моменты, когда вы сталкиваетесь с трудностями, говорите себе: «Вот черт, возможно, это была не такая уж хорошая идея», и подумываете о том, чтобы сдаться — при условии, что вам удается пройти этот этап сомнений и проскочить на другую сторону — именно тогда, уверяю вас, случается все самое интересное.

Если жизнь начинает казаться немного однообразной, в ней становится многовато рутины — попробуйте начать что-то новое. Сейчас идеальное время для этого. Новый год, чистый лист, шанс все изменить.

Если вам нужно немного вдохновения, то моя новая автобиография “В поисках невинности” рассказывает как раз о том, что мы никогда не должны лишать себя того трепета, который испытываем, впервые пробуя что-то новое. Книга начинается с момента, на котором закончилась [предыдущая автобиография, изданная в 1998 году] “Теряя невинность”, и охватывает историю моей жизни и развития Virgin за последние 20 лет. Она рассказывает, как мое жилище переместилось из дома на воде на райский остров, а моя компания из британского бизнеса выросла до мирового масштаба. Моя мечта о частных полетах в космос превратилась из детской фантазии в реальность, и мой фокус сместился с борьбы с более крупными конкурентами на изменение бизнеса к лучшему. За это время я пережил радости, разочарования, ураганы, взлеты, горе, рекорды, сомнения и мой самый тяжелый кризис.

Все, что произошло за последние два десятилетия, произошло вне моей зоны комфорта — и это было невероятное путешествие.

Вот мои главные советы, помогающие попробовать что-то новое.

Не бойтесь. Страх мешает делать множество вещей. Не бойтесь говорить с людьми, которых вы не знаете. Скорее всего, ваши собеседники волнуются не меньше вас, и если вы сделаете усилие, люди часто будут удивлять вас своей теплотой. Что угодно кажется немного странным, когда вы делаете это впервые — но с чем большим числом незнакомцев вы будете знакомиться и начинать разговор, тем более комфортно вы будете себя чувствовать (или, как и я, научитесь отшучиваться).

Если вы не уверены, что именно хотели бы попробовать, начните с малого. Вас ожидает множество возможностей. Зайдите в библиотеку — загляните в кулинарную книгу и попробуйте освоить несколько рецептов, или возьмите произведение того жанра, которым вы никогда раньше не интересовались. Попробуйте заняться волонтерством — даже несколько часов вашего времени могут принести ощутимую пользу кому-то еще, а вы тем временем сможете узнать что-то новое. Попробуйте новый вид спорта или прогуляйтесь по новым местам. Восстановите связь с кем-то, кто отдалился от вас. Мы все очень занятые люди, и друзья легко теряют друг друга из виду. Свяжитесь с кем-то, с кем вы давно не общались, задумайтесь о том, чтобы отправиться туда, где вы никогда не бывали.

Ведите дневник. Я большой сторонник ведения записей. Когда вы попробуете что-то новое, опишите это. Что вам понравилось и что не понравилось? Подтолкнуло ли это к каким-то другим идеям? Развейте их. Составьте списки того, что вы хотели бы попробовать, и ставьте галочки по мере продвижения.

Будьте настойчивы. Не торопитесь ставить на чем-либо крест после первой попытки — люди редко бывают хороши в том, что пробуют впервые. Когда я пытался заниматься серфингом с Сэмом в его свободный год после окончания школы, я падал столько раз, что и не сосчитать. Это тяжелая работа — выплывать на большие волны и тратить уйму энергии на то, чтобы просто падать, снова и снова. Но в итоге тебе все-таки удается устоять — и какое же это чувство! Ощущение достигнутого стоит того, чтобы чувствовать себя глупо, пока учишься (...)