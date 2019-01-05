В Барановичах милиционер из табельного оружия застрелил пса 5.01.2019, 11:03

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Утверждается, что это была «вынужденная мера».

Вечером 3 января в одном из частных дворов на улице Декабристов в городе Барановичи бездомный пес начал бросаться на хозяина дома. Мужчина вызвал милицию — прибывшим сотрудникам пришлось застрелить агрессивное животное, чтобы не допустить трагедии, пишет «Наш край».

Бездомный пес появился в частном секторе за несколько дней до произошедшего.

— Сначала мы видели эту собаку возле калитки наших соседей. У них ворота и калитка закрываются на замок, двор обнесен очень высоким забором, так что попасть внутрь пес не мог. Так и пролежал несколько дней рядом, — рассказала Наталья, хозяйка дома, в котором произошел инцидент. — Примерно в обед 2 января мы с мужем увидели эту собаку в нашем дворе. Через калитку она войти не могла — скорее всего, перепрыгнула через забор.

По словам Натальи, поначалу пес вел себя более-менее спокойно, хоть и начинал рычать и оскаливал зубы всякий раз, когда к нему кто-то пытался подойти. Муж Натальи несколько раз пытался вывести животное со двора, но у него это не получилось: собака не подпускала к себе ни на шаг.

Наталья также говорит, что звонила на спецавтобазу, просила приехать и забрать собаку, но ей ответили, что служба работает по определенным дням, а сегодня у нее выходной.

— Мне сказали: если вдруг собака начнет вести себя крайне агрессивно и будет бросаться на людей, звонить в милицию, — рассказывает Наталья.

Вечером 3 января история приняла опасный оборот: хозяева дома вообще не могли выйти во двор. Как только открывалась входная дверь, пес тут же подбегал и начинал громко лаять, скалить зубы, рычать и бросаться в сторону людей.

— Мужу ничего не оставалось, кроме как позвонить в милицию. Прибывшие сотрудники застрелили пса, — рассказывает Наталья. — Это была вынужденная мера: если бы не реальная опасность, если бы мы не боялись за свою жизнь, то сами бы постарались выпроводить животное со двора. Мы с мужем любим животных: у нас во дворе живет четыре кота, двоих из которых мы подобрали на улице и оставили у себя. Я до сих пор не могу прийти в себя после случившегося.