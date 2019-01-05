Оригинал рукописи томоса для Украины доставили Вселенскому патриарху 1 5.01.2019, 11:09

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Предстоятелю Православной церкви в Украине 6 января вручат рукописную версию томоса.

В пятницу, 4 января 2019 года, иконописец и каллиграф иеромонах Лука привез вселенскому патриарху Варфоломею в Стамбул текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщил митрополит Александр Драбинко, пишет liga.net.

Текст оформлен на пергаменте на Афоне. Именно этот томос вручат предстоятелю ПЦУ митрополиту киевскому Епифанию 6 января после литургии в Константинополе.

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос об автокефалии. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

5-6 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий и президент Петр Порошенко в Турции примут участие в церемониях подписания и вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины.