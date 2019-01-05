«Новогоднее обращение Лукашенко подогрело спрос на валюту» 4 Владимир Тарасов, «Белрынок»

5.01.2019, 12:10

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Фото: Reuters

Прогноз курса рубля на неделю с 8 по 11 января.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже может вырасти на 1-2%. Но это произойдет в случае обвала курса российского рубля на Московской бирже на первых торгах 9 января после завершения длительных выходных.

На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой бирже увеличился, примерно как и прогнозировалось: на 0,6% (до 2,1727 рублей за доллар).

Аналогичный курс евро вырос, но в меньшей степени: на 0,2%, составив 4 января 2,478 рублей за евро.

В то же время, курс российского рубля неожиданно значительно вырос на 2,1% — до 3,1781 белорусских рублей за 100 российских. Это произошло в условиях неработающей экономики (в России 2-4 января были выходными днями).

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю увеличилась, но в большей степени, чем ожидалось: на 1,3%. При этом объем биржевых торгов валютами снизился до 80,4 млн. рублей со 105,2 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост стоимости корзины в начале января является традиционным и вызван конвертацией предприятиями рублевой выручки, полученной в ходе рождественских и новогодних праздников.

Часть рублевых средств была направлена на приобретение облигаций Нацбанка, со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе, состоявшемся 2 января. Спрос на них вырос до 734,73 млн. рублей со 199,24 млн. рублей на аукционе 26 декабря 2018 года. Было размещено облигаций на 732,71 млн. рублей. Ставка отсечения и средневзвешенная ставки остались без изменения, составив 9,9888% годовых и 9,9836% соответственно.

Не исключено, что спрос на валюту на прошедшей неделе подогрел и негативный результат встречи Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина, состоявшейся 29 декабря 2018 года. О результатах встречи президенты ничего не сообщили. Похоже, что рассчитывать на увеличение финансовой поддержки из РФ Беларусь больше не может.

Правитель Беларуси в новогоднем обращении еще и страху навел на народ, пообещав, что 2019 год будет годом «тяжелого труда, побед и поражений». Он также отметил, что требуется «укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков».

Охлаждение отношений с Россией будет иметь для белорусского рубля как позитивные, так и негативные последствия. Негативным можно считать уменьшение притока валюты в страну, что будет оказывать давление на курс белорусского рубля. С другой стороны, произошедшие события заставят руководство РБ более осторожно подходить к бюджетным расходам и увеличивать заработную плату в стране. Это будет поддерживать белорусский рубль.

В начале 2019 года можно ожидать повторения прошлогоднего сценария, когда стоимость валютной корзины росла в первой половине января, но затем начала снижаться. Это происходит в связи с тем, что скупка валюты после рождественских праздников завершается, а в первые месяцы года Беларусь обычно имеет положительный торговый баланс.

Это ожидается и в текущем году. Так, в постановление Совета министров РБ №979 от 29 декабря «О реализации задач социально-экономического развития РБ на 2019 год», прогнозируется, что сальдо внешней торговли товарами и услугами в I квартале 2019 года окажется положительным и составит 0,5% от ВВП. Затем оно будет постепенно снижаться и в целом по итогам года окажется отрицательным: минус 0,8% от ВВП. А реальные располагаемые денежные доходы населения за год должны увеличиться всего на 3,4%.

Таким образом, на текущей неделе еще можно ожидать роста стоимости валютной корзины (примерно на 0,5%), после чего должно начаться ее снижение.

Что касается длительности периода уменьшения стоимости и его глубины, то это зависит, по-видимому, от того, каким образом правительство РБ распорядится профицитом бюджета за 2018 год. Эти средства планируется направить, главным образом, на поддержку экономики, но каким образом это будет сделано, правительство РБ пока не сообщало. Вливание дополнительных миллиардов рублей в экономику способно значительно увеличить спрос на валюту.

Курс доллара по отношению к евро

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс, как и ожидалось, сделал попытку подняться до уровня 1,15 долларов, но надолго там не удержался, чуть было не упал к уровню 1,13 долларов, но к концу недели сумел восстановиться почти до 1,14 долларов за евро.

Ослаблению доллара в начале прошедшей недели способствовала деятельность президента США Дональда Трампа. Он, похоже, произвел впечатление на ФРС, и она готова отказаться от планов по дальнейшему повышению ставок в 2019 году. Такое мнение косвенно подтвердил сам глава ФРС Джерома Пауэлла, который 4 января заявил, что в случае необходимости ФРС изменит свою денежную политику. В качестве обоснования таких действий Джером Пауэлл указал не мнение президента США, а на состояние рынка акций США, отметив, что ФРС «внимательно следит за обеспокоенностью рынков». Как бы то ни было, его выступление привело к подъему фондовых индексов и росту цен на нефть.

При этом состояние экономики США остается противоречивым. С одной стороны, данные о состоянии рынка труда США за декабрь оказались намного лучше ожидаемых. В стране за месяц было создано 312 тыс. новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а почасовая заработная плата выросла в годовом выражении на 3,2%. Однако индекс деловой активности в производственном секторе США в декабре снизился до 54,1 пунктов с 59,3 пунктов в ноябре.

Есть проблемы и на рынке акций. Компания Apple 2 января сообщила о том, что ее выручка в I квартале 2019 года окажется ниже прогноза, что произошло впервые за 11 лет. В качестве причины пересмотра прогноза в компании указали замедление экономики в Китае. Падение выручки может произойти и в других высокотехнологических компаниях.

Обостряется и противостояние Дональда Трампа и палаты представителей конгресса США, которая 3 января возобновила работу в новом составе. Теперь большинство в ней принадлежит демократам. Они поспешили принять два закона о бюджете на 2019 год, которые позволяют временно возобновить финансирование правительства США, однако не уступили президенту и не предусмотрели там средства на строительство стены на границе с Мексикой. Тот, в свою очередь, отказался подписывать эти законопроекты и заявил о возможности введения в стране чрезвычайного положения.

На фоне таких событий в США европейские проблемы отошли на второй план. На текущей неделе рынок форекс, по-видимому, по-прежнему, будет лихорадить. То есть, можно ожидать значительных колебаний курса евро относительного среднего значения на уровне около 1,14 рублей за доллар, но в среднем курс останется примерно на этом уровне.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Укрепление российского рубля на прошедшей неделе произошло в отсутствие торгов валютами с расчетами в тот же день на Московской бирже, по которым обычно происходит формирование курса доллара в РФ. Проводились торги с расчетами на следующий день. На этих торгах курс доллара опустился 4 января ниже уровня 68 рублей за доллар. Но такой курс может не удержаться 9 января после возобновления работы российских предприятий и торгов с расчетами в день заключения сделки на бирже.

За новогодние и рождественские каникулы в РФ (с 1 по 8 января) ситуация для российского рубля изменилась, но несущественно. С одной стороны, цена на нефть на мировом рынке выросла, что было связано с сокращением уровня добычи нефти странами ОПЕК и надеждами на изменение денежной политики ФРС. С другой стороны, число претензий к России со стороны США и некоторых европейских стран только увеличилось. А российские импортеры должны выйти на рынок с покупками валюты после длительных праздников. Давление на курс рубля должны оказать и намерения российского ЦБ возобновить покупку валюты для Минфина с 15 января. Впрочем, не исключено, что Банк России от данной идеи откажется.

В связи с этим можно ожидать, что после рождественских праздников в РФ будет наблюдаться всплеск спроса на иностранную валюту, что приведет к значениям курса доллара на Московской бирже с 9 января в интервале 69-70 рублей за доллар. Это означает подъем, по сравнению с текущим курсом по торгам с расчетами на следующий день, примерно на 2%. Но возможны и сюрпризы.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, на текущей неделе можно ожидать увеличения средневзвешенного курса доллара на БВФБ еще примерно на 1-2% в связи с резким обвалом российского рубля. Как и на прошлой неделе, возможны значительные колебания курсов валют.

Владимир Тарасов, «Белрынок»