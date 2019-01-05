«Кто, кроме меня, им поможет?» 3 5.01.2019, 12:21

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ФОто: intex-press.by

Один день с сельским соцработником.

Олеся Кумеда – социальный работник с 20-летним стажем. Накануне профессионального праздника работников социальной защиты, который отмечается 5 января, Intex-press провела один день с Олесей и узнала, каково это – быть соцработником.

Олесе 42 года. Родом она из Нижневартовска, в Беларусь приехала в 90-х. Сначала жила с мужем в городе Дзержинске, потом купили дом в деревне Стайки Барановичского района и переехали сюда.

Олеся Кумеда подстригает ногти 71-летней Зинаиде Ивановне. Свою подопечную соцработник навещает три раза в неделю и помогает ей по хозяйству

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Сейчас под опекой Олеси семь пенсионеров. Самой старшей подопечной – 86 лет, самой младшей – 71.

Пятеро в Стайках, двое – в восьми километрах

Олеся Кумеда встречает нас утром возле своего дома. В планах у нее на этот день – посетить троих подопечных, проживающих в Стайках.

– У меня пятеро живут тут, двое – в восьми километрах: в деревнях Залесье и Бартники. Летом добираюсь туда на велосипеде, минут сорок на дорогу, зимой – полтора часа пешком или, если повезет, на попутках. Но попутки редко останавливаются. Иной раз идешь и чуть не плачешь. Но я понимаю, что нужна старикам. Ведь кто, кроме меня, поможет им? – рассказывает Олеся. – Иногда меня до леса подвозит водитель из местного магазина, а оттуда добираюсь своим ходом.

Олеся 20 лет работает соцработником

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

По словам Олеси, раньше она сокращала путь и ходила в Залесье и Бартники через лес. Но однажды на нее там напала свора собак.

– Они, увидев меня, бросились в мою сторону. Я испугалась, думала, разорвут! Мне удалось убежать. С тех пор стараюсь не ходить по лесу, только через деревни, – вспоминает соцработник, пока мы идем к дому 82-летней Зои Ивановны.

Летом Олеся добирается к подопечным на велосипеде, а зимой – пешком или на попутках

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Тяжело, когда говорят, что они – обуза»

Своих подопечных, говорит Олеся, она посещает несколько раз в неделю, с каждым проводит около 2–2,5 часов. За это время нужно управиться по дому, печь протопить, приготовить еду, если нужно, то сходить в магазин, оплатить счета.

– Кроме этого, нужно наколоть дров, принести брикет и несколько ведер воды. Помогаю бабушкам-дедушкам и в уходе: стригу ногти, помогаю помыться, меняю памперсы, – перечисляет свои обязанности Олеся.

Олеся набирает воду из колодца для Зои Ивановны на несколько дней вперед

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Соцработник может выполнить и некоторые сельскохозяйственные и социально-бытовые работы. За оплату. Например, выкопать лопатой 100 килограммов картофеля стоит 20 рублей, а приготовить 5 кг варенья – 13 рублей.

– Заполняем договор, я делаю, а бабушки-дедушки в течение трех дней должны оплатить в банке, – поясняет Олеся.

Женщина рассказывает, что о работе соцработника знала не понаслышке: мама также помогала пожилым бабушкам-дедушкам и часто брала Олесю с собой.

– Бабушки всегда радостно встречали маму, благодарили ее, – вспоминает Олеся. – Тогда я не думала, что пойду по стопам мамы, планировала окончить медицинский вуз и работать медсестрой. Но из-за переезда институт не окончила. Какое-то время работала уборщицей в школе, а потом нашла место соцработника.

Чтобы старики не мерзли, Олеся хорошенько протапливает печь

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Первое время, по словам Олеси, было сложно. И физически, и морально.

– Тяжело, когда бабушки начинают изливать душу, когда говорят, что они – обуза для детей, и грустят, что те не навещают их. В такие моменты я задумываюсь о своей старости, и мне, честно говоря, становится страшно, – делится Олеся.

А еще одинокие старики часто думают о смерти.

– Говорят: скорее бы она пришла. А я их стараюсь подбодрить: говорю, что зимой умирать холодно, а весной огород сажать надо. И это работает, – отмечает она.

Олеся набирает брикет в лукошки в сарае, который находится рядом с домом

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Хоть поговорить есть с кем»

82-летняя Зоя Ивановна, которая в этот день была первой в списке Олеси, живет одна. Мужа давно нет. У пенсионерки, по словам соцработника, четверо детей, внуки, которые по очереди навещают ее и иногда забирают к себе.

Дом у Зои Ивановны большой и просторный. В комнатах чисто, пенсионерка сидит у окна на кровати. Олеся через весь дом громко здоровается с бабушкой, та приветствует ее в ответ. Соцработник не спрашивает, что надо сделать – видно, что и так знает: наколоть дров, принести из колодца воды, убрать в доме и приготовить обед.

– Я живу здесь одна, ко мне часто приезжают дети, но они не могут все время быть рядом. Хорошо, что есть соцработник: Олеся всегда поможет и дрова принести, и печку растопить, а еще хоть поговорить есть с кем, – делится Зоя Ивановна.

У каждого подопечного Олеся обязательно наводит порядок в доме

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Тем временем Олеся снимает куртку, берет мешок и идет в сарай за дровами. В сарае она ловко берет топор, полено и начинает колоть дрова, а потом складывает их в мешок.

– Тяжело, но что делать, печку бабушке нужно чем-то топить, – поясняет между взмахами топора соцработник.

Олесе самой нужно наколоть дрова, чтобы протопить печь в доме

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Затем наступает время уборки, во время которой Олеся расспрашивает Зою Ивановну о ее здоровье, а также успевает позвонить двум другим подопечным и поинтересоваться, не нужно ли им чего купить в магазине.

…Когда вся работа выполнена, мы уходим от Зои Ивановны. Пенсионерка улыбается и прощается с нами.

В доме тепло, чисто и пахнет вареным картофелем и квашеной капустой.

«Дети так за батьками не ухаживают, как Олеся за нами»

Прежде чем направиться к 71-летней Зинаиде Ивановне, заходим в магазин. Зинаида Ивановна попросила купить белый и черный хлеб, сливочное масло, пельмени развесные и булочки со сгущенкой.

В местном магазине Олесю знают, поэтому часто пропускают вне очереди

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– Мои подопечные обычно просят стандартный набор: хлеб, батон, молоко и сладости. Деликатесов не заказывают. Очень любят булочки и зефир, часто просят купить кофейный напиток, – рассказывает Олеся. – В деревне выбор не такой большой, как в городе, поэтому, когда выезжаю в Барановичи, они составляют мне список, просят привезти что-то дешевле.

Стандартный набор покупок Олеси для подопечных – хлеб, батон, молоко и сладости

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Все покупки, поясняет соцработник, она фиксирует в тетрадях: одна находится у нее, вторая – у подопечных. В них чеки за все, что куплено, и подписи.

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В магазине Олеся набирает целый пакет продуктов. Мы возвращаемся к Зое Ивановне, отдаем ее покупки, а затем направляемся к Зинаиде Ивановне.

– Ой, Олеся, это ты? Я уже заждалась тебя, – радостно встречает соцработника пенсионерка, а когда узнает, что в гости заглянули журналисты, радуется еще больше.

Олеся в доме у Зинаиды Ивановны

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Узнав, что собираемся писать про Олесю, Зинаида Ивановна начинает рассказывать о ней и ее работе.

– Знаете, работа у Олеси тяжелая, тут нечему завидовать. Ей и воды из колодца надо принести, и дров из сарая. А еще и угодить каждому. Ведь кто-то понимает и ведет себя спокойно, а кто-то свои форсы показывает, – говорит пенсионерка. – А Олеся наша – молодец! Даже если день не ее, все равно и хлеба принесет, и придет поговорить. Дети так за батьками не ухаживают, как она за нами.

Каждую покупку Олеся должна фиксировать: записывать сумму чека и подклеивать его в специальную тетрадь

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Они – уже часть меня»

В месяц Олеся получает около 400 рублей.

– Маловато, конечно, ведь работа нелегкая. Но мыслей о том, чтобы оставить работу, нет. Я понимаю, что нужна своим бабушкам-дедушкам. Они – уже часть меня. И я без них уже не смогу, – говорит соцработник.

…Мы уезжаем, а Олеся направляется к 82-летнему Леониду Дмитриевичу. Нужно отнести продукты, прибраться в доме и приготовить еду.