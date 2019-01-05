«Деньги потекут? А кому?» 10 5.01.2019, 13:00

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ФОто: onliner.by

Репортаж из самого обсуждаемого райцентра Беларуси.

Со времен «тунеядцев» не было настолько обсуждаемого документа, как указ №506 (снижение налогов до 1%, освобождение от НДС в Оршанском районе). Правда, что ли, что совсем скоро жители Оршанского района проснутся в другой стране, а мы с вами — нет? Последние новости переполошили не только жителей «подуказного» района, но и всех соотечественников-завистников, пишет «Онлайнер».

ФОто: onliner.by

В каждой детали ищешь скрытый смысл уже на подъезде. Вот снежные тучи разошлись — ага, понятно. А вот дорогу перед Оршей расширяют — конечно, чтобы грузовики с деньгами могли проехать.

ФОто: onliner.by

Но пока чуда не случилось. Главное отличие после Минска — оршанцы не так ретиво осыпаются солью, поэтому под ногами на тротуарах лежит снег.

ФОто: onliner.by

За первыми оценками всего происходящего идем туда, где, кажется, должен бить экономический пульс, — на рынок.

ФОто: onliner.by

Паркуемся возле павильона с воздушными шарами, пиротехникой и прочими атрибутами праздника. Наверняка внутри уже пустые полки: готовиться к воздушным замкам нужно с воздушными шариками — это знает каждый ребенок.

— Я слышала новости. Вроде планируют какой-то мост в Барани (ближайший к Орше городок. — Прим. Onliner), да? И хорошо, я так думаю, — рассказывает Татьяна, помогающая маме в бизнесе.

Вопреки предположениям, шариков и салютов на полках магазинчика много. Но Татьяна почти не жалуется.

— Дело идет потихоньку. Но конкуренция уплотняется. Раньше в Минск нужно было ехать, чтобы к свадьбе подготовиться, а теперь я могу перечислить сразу несколько точек продаж в Орше, где можно все купить.

ФОто: onliner.by

Впервые за день задаем вопрос о зарплатах. Татьяна говорит про 500. Только рублей. Еще говорит, что раньше работала в местном «Евроопте», там даже «чуть больше получалось».

На открытом сезонном рынке почти никого нет. Рядом с мешками с зерном стоит Алевтина Николаевна. Торгует излишками семейного фермерского хозяйства.

— Пенсию нам вовремя дают, и слава богу. Ничего мы не слышали, и никто не рассказывал. 500 рублей хватит для жизни. Что изменилось за год? Болбасово красивым стал, и нашего Лукашенко видели.

ФОто: onliner.by

— Вы слышали новости про указ, — пытаюсь остановить еще одну пенсионную пару.

— Все хорошо. Лучше не бывает, — отвечают опытные люди. И вдруг добавляют: — И не будет.

Так начинается волна народного скепсиса. Один за другим продавцы рынка начинают ставшие привычными жалобы по поводу падающего спроса — объективные из-за экономики и субъективные из-за проигрываемой конкуренции сетевым магазинам.

Говорят, что слышали что-то, но уже все так задавлено, что лучше быть не может.

— Что-то с налогами, да? Слышали немного. Да-да. И куда деньги потекут? Ничего не меняется. Как было, так и есть, — скептически настроен Николай, вспоминая «жирные» времена конца девяностых.

ФОто: onliner.by

— Настроение печальное, как есть, — следующий продавец обувью представляется Василием. — Я больше 20 лет в бизнесе — есть с чем сравнивать. Спрос у людей никуда не делся — возможностей нет. А что вы хотите, если тут любой, у кого зарплата больше 500 рублей, почти чемпион?

Александр, торгующий электронной мелочовкой, говорит, что поверит только тогда, когда увидит своими глазами.

ФОто: onliner.by

— Вы сами в это верите? Пока что ФСЗН только вырос. Я сколько лет на рынке — никогда ничего не снижалось. Когда увижу, тогда скажу: да! Справедливости ради, с налогами у нас и так все нормально, ничего неподъемного нет. А вот то, что жена в детском садике работает за 350 рублей, — это, конечно…

ФОто: onliner.by

— Спрос слабый на рынке из-за конкуренции с магазинами, — говорит удивительно правдивые вещи Валентина. — А деньги у людей всегда были и есть. Зарплаты низкие, а деньги есть. Сама удивляюсь, как так получается. Да, мы всегда жалуемся. Даже если будем зарабатывать 2 тыс. рублей, то все равно будет мало.

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

ФОто: onliner.by

Михаил тоже слышал что-то общее об экономике района и о том, как ее собираются прокачать.

ФОто: onliner.by

— Теперь заживем? Ура! А если серьезно, то они же не для нас делают, а для крупных предприятий.

Михаил оказался прав наполовину: не только для крупных предприятий, но и не для продавцов рынка.

Перед зданием райисполкома встречаем молодую семью Артура и Надежды.

ФОто: onliner.by

— А что, от этого что-то изменится, если мы будем говорить о деньгах? Обещанных $500 как не было, так и не предвидится. Зарплата у нас максимум 500—600 рублей. Не от хорошей жизни ездят в Россию зарабатывать.

— Галина Николаевна, не верят, — спрашиваем начальника управления экономики Оршанского райисполкома.

— Я вчера почитала комментарии на вашем сайте, да…

В ожидании чуда: 1000 рублей до конца 2020-го

— Когда поступило поручение, мы стали искать разные варианты. В итоге остановились на примере российских территорий опережающего развития, — объясняет Галина Свитина.

ФОто: onliner.by

— Все это для кого — мелкого предпринимателя, среднего бизнесмена, крупного предприятия?

— Для всех, кто планирует заниматься производством товаров и услуг. Важно: именно с наличием сертификата производства. Потому что указ — это речь об инвестициях в оборудование, здания, производство. Я с торгово-промышленной палатой общалась: реально получить этот сертификат даже парикмахерской. Надо показать оборудование, официальных работников… Это несложная процедура. И стоит недорого — эти деньги быстро отобьются льготами.

Сегодня звонки и звонки. Сейчас наша задача — информировать, что должны делать предприятия, чтобы получить льготы. Мы ждем опубликования. И мы, и налоговая, и ФСЗН должны будем все расписать. Пока что определенно за рамками указа остаются предприниматели, торгующие на рынках, такси.

— Кто еще?

— Давайте подождем официального опубликования.

ФОто: onliner.by

— Если все пойдет по плану, то как люди почувствуют, что указ сработал? Получат зарплату и приятно удивятся? И когда это случится?

— Для начала мы рассчитываем, что за счет льгот по ФСЗН бизнес будет выводить из тени реальную зарплату, а работники — получать все официально со всеми гарантиями.

Да, бюджет этого года сформирован с учетом указа. Главная задача — рост собственных доходов района с уменьшением дотаций из республиканского бюджета. И рост зарплаты. В этом году мы выйдем на 785 рублей в среднем, в следующем году запланированы 846. На тысячу рублей должны выйти к концу 2020 года. В области мы должны были стать выше среднего. Пока не получается. В области наш удельный экономический вес составляет все те же 6—8%. По зарплате мы на 6-м месте.

— Многие скептически оценивают 2023 год — время окончания действия указа. Правы или ошибаются?

— Начиная с чистого листа, предприятие на самом деле к 2023 году только раскачается. В проекте документа было сказано, что положительный опыт будет распространен и развит. Вы же знаете, что мы первые. За нами Барановичи, Молодечно, Бобруйск, Пинск.

ФОто: onliner.by

Что вам еще надо? Ничего

В нескольких кварталах от исполкома зреет еще одна форма жизни. Не отдельно, на госземле (в стенах госсобственности) — Оршанский бизнес-инкубатор. Надпись об этом на здании расположена прямо под старым гербом несуществующий страны. Вот такая преемственность традиций на рельсах инноваций.

ФОто: onliner.by

Одну из комнат инкубатора с осени прошлого года занимает Иван Коробейников — 27-летний оршанский айтишник. Как представил директор инкубатора, «будущий миллионер».

ФОто: onliner.by

Неожиданный герой. Экспортируя свои услуги и превращая часы работы в иностранную валюту, Иван зимует не в Таиланде, а в Орше. А еще говорит, что не собирается уезжать.

Дело не в чудо-бизнес-климате или его ожидании. Иван с семьей живет здесь, потому что сам так решил.

— Центр города, бесплатный офис, 100 рублей в месяц за юридическое сопровождение (условия инкубатора)…

— Вы хоть зарабатываете?

— Как и остальные айтишники Беларуси.

— Тогда почему не уехали?

— Я местный. Учился в оршанском колледже на программиста. После окончания учебы я поехал в Москву за деньгами, работал продавцом. А потом взялся за голову, вернулся сюда и понял, что надо развивать программирование.

Ни в какой ПВТ меня не тянет. Уезжать куда-то далеко не могу из-за детей. Летом ездили в Одессу. Я работал, семья отдыхала.

Жизнь в Орше дает много бонусов: никаких очередей, все в пешей доступности. С деньгами вообще без разницы, где жить. Если хочу путешествовать — е́ду.

ФОто: onliner.by

— А развлечения? Сервис?

— Ну какой-то уровень здесь есть. А еще до Минска на поезде бизнес-класса два часа езды.

Рядом стоит брат Антон. Он вообще вернулся из столицы спустя два года после работы по распределению. Правда, Антон не видел в столице перспектив, работая в троллейбусном парке. Вместе братья намерены развить отцовский бизнес с турагентством.

ФОто: onliner.by

— Просто отец не хотел особенно расти, а у нас есть план. Будем экономить на издержках и автоматизировать работу. Тут люди не знают, что можно в России рекламу таргетированную давать. Мне кажется, в Оршу можно корпоративы из Москвы возить, — предполагает Иван.

— За инициативами государства следите?

— Да. Сегодня утром почитал и собирался прийти с шампанским: Лукашенко подписал указ о снижении ставок. Я хотел поднять бокал за снижение процента по ФСЗН. Но пока ничего не понятно. Кого это коснется?

Глобально не верю, что это взбодрит район. А вот если мы с партнером откроем здесь филиал по программированию — вот это дело.