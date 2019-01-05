Геннадий Савилов: Если даже взять общий бюджет, то львиную долю съедает «Динамо» 1 5.01.2019, 13:34

Фото: pressball.by

Хоккей в Беларуси на сто процентов финансируется государством.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился с Прессболом мнением о создании объединенной лиги с участием клубов Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Польши наподобие ранее существовавшей ВЕХЛ.

- Сейчас наши команды выступают в Лиге чемпионов. Не сказал бы, что очень успешно, но периодически зацепить фаворитов. Поэтому не одна и не две наши команды могли бы играть в объединенной лиге. Другое дело — финансы. Сейчас идет такая тенденция, что хоккей не будет выпячен среди игровых видов спорта, как было до этого. Хоккей в Беларуси на сто процентов финансируется государством. Такого, наверное, нет нигде в мире. Даже если это предприятия, то государство дает им определенные преферанции — в противном случае их налоги шли бы в бюджет. А государство требует результат. И сейчас вопрос: почему хоккей должен финансироваться так же емко? Почему не женский баскетбол, не волейбол? Если даже взять общий бюджет, то львиную долю съедает "Динамо".