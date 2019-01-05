Итог года: обман доверия 2 Алексей Рощин

5.01.2019, 14:09

Источник: Сергей Елкин

Кидать не надо. Кидал никто не любит.

У Мироновой вычитал: "Под видеобращением Путина на Ютьюбе-канале Первого отключили комментарии и обнулили счетчик лайков и дизлайков. Было где-то 13 тыс. против 78 тыс."

ОДНАКО! Пожалуй, никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Если кто помнит мой пост про поход на ОТР - все очень корреспондирует одно с другим. И ведь еще совсем недавно у Путина было множество вполне искренних и преданных поклонников, которые точно ходили бы и ставили "лайки" автоматом. И вот - всё как дым растаяло. И дело не в пенсиях, совсем не в них. КИДАТЬ не надо. Кидал никто не любит.

Возвращаясь к главным итогам прошедшего года, повторю в который раз: главнейшая примета 2018-го - невероятный по масштабу "кидок" всего населения, причем такого шокирующего цинизма история России, пожалуй, еще не знала. Сначала ловкач замутил выборы, как он чуть ли не сам называл (во всяком случае, все его лизоблюды называли) "референдумного типа" - то есть, попросту говоря, выборы, посвященные не выбору из каких-то кандидатур, а одобрению/неодобрению текущей политики главного лица в стране. А уже ПОТОМ, когда выборы успешно прошли, ловкий Вован ВДРУГ типа вспомнил, что у него ж была давняя идея одним махом изменить в России пенсионный возраст.

Это классический "кидок": примерно как продать соседу и другу свое "почти новое" авто, на котором "только на дачу и ездили" за вполне приличную цену - и чтоб сосед потом уже выяснил, что автомобиль давно прогнил насквозь и ездить в принципе не может. Или заключить фиктивный брак со старой подругой, наплетя, что "у нас неженатых в загранкомандировки не отправляют, выручи!" - а потом на основании свидетельства о браке всерьез отжимать у этой подруги квартиру...

Кидалы, равно как и "мошенники на доверии", пользуются в народе зачастую даже большей ненавистью, чем убийцы и грабители.

Даже непонятно, как вообще мог Путин решиться на столь откровенный кидок. Он что, совсем тупой? Да ведь вроде нет. Тогда КАК, Холмс?! Ведь не решение не просто омерзительное - оно еще и абсолютно неэффективное. Со всех точек зрения. И ведь он его даже оправдывает так, словно хочет еще больше оскорбить аудиторию: "Мы, - говорит, - могли бы еще 4-5 лет спокойно жить со старым уровнем пенсионного возраста, но ведь через 4-5 лет его пришлось бы принимать в значительно худших условиях!"

Так сказать, кидок в кидке: политик, опять же уже ПОСЛЕ выборов, цинично признаётся, что, по его расчетам, через 5 лет его правления ситуация в экономике страны станет много хуже, чем сейчас! То есть сам же он ни в какие "прорывы" не верит и, получается, цинично врал избирателям в ходе кампании, обещая им златые горы!

И что ж - по итогам 2018 года наблюдается пусть мрачное, но все же торжество здравого смысла: рейтинги Путина стремительно валятся в пропасть.

Все-таки обман доверия, да еще совершенный в открытую - проступок дикий даже для нашего ко всему притерпелого народа. И эти 78 тысяч дизлайков лишнее тому подтверждение.

Алексей Рощин, kasparov.ru