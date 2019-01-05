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Врачам увеличили время на прием пациента

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  • 5.01.2019, 14:12

Новые нормы времени обслуживания пациентов ввело Министерство здравоохранения.

С 1 января специалисты могут тратить на первичный приём 20 минут вместо 15, профосмотр в выделенные дни или часы (в поликлинике и на выездах) — 15 минут вместо 10. Врачам общей практики, обслуживающим взрослое население, на первичный приём отведено 18 минут (ранее 15 минут), профосмотр в выделенные дни или часы (в поликлинике и на выездах) — 13 минут вместо 10.

Это предусмотрено постановлением Минздрава от 17 декабря 2018 года № 95.

Кроме того, в медучреждениях появятся помощники врача общей практики по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинские сёстры общей практики.


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