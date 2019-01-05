В Польше в квест-комнате погибли пятеро девочек-подростков 5.01.2019, 14:20

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Власти распорядились проверить все подобные комнаты.

Вчера, 4 января, пятеро 15-летних девочек-подростков погибли во время пожара в квест-комнате. Об этом сообщает AP.

Также пострадал 25-летний мужчина.

Инцидент произошел в городе Кошалин в популярной квест-комнате "Escape Room". Ее суть в том, что игроков закрывают в комнате или здании и они должны найти ключи, которые помогут им выбраться. Известно, что там девочки отмечали день рождение одной из них.

Предварительно, они умерли от удушья угарным газом. Власти Польши распорядились проверить все подобные комнаты.