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Как выглядит минимальная зарплата белорусов на фоне соседей

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  • 5.01.2019, 14:36
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Уступаем всем странам.

С нового года в Беларуси минимальная зарплата на бумаге выросла до 330 рублей. Это ровно в четыре раза меньше, чем получат работники в Эстонии. Tut.by посмотрел, как выплаты отличаются в разных странах.

Источник: tut.by

Украинская минимальная зарплата догнала белорусскую и даже немного обогнала — на рубль (все суммы переведены по курсу Нацбанка на 4 января, тогда курс гривны был 7,9223 рубля), российская — на 25 рублей. В Латвии и Литве с нового года один размер минимальной зарплаты, и он больше на 736 рублей, чем в Беларуси. Польша обгоняет нас на 966 рублей. Абсолютный лидер — Эстония, здесь разница составляет 1009 рублей.


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