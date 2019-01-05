Владимир Бережков: В ВЕХЛ все были равны, не было ни старших, ни младших братьев 5.01.2019, 15:04

ВЛАДИМИР БЕРЕЖКОВ

Какое будущее у объединенной лиги с участием клубов Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Польши?

Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков поделился с Прессболом мнением о создании объединенной лиги с участием клубов Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Польши наподобие ранее существовавшей ВЕХЛ.

- Если бы не ВЕХЛ, мы бы очень многое потеряли в нашем хоккее в конце 1990-х — начале 2000-х. В этой лиге все были равны, не было ни старших, ни младших братьев. Голоса Минска и Риги имели одинаковый вес — несмотря на то что штаб лиги находился в нашей столице. Были организованы прекрасные детские соревнования. Проводились транснациональные турниры в 6-7 возрастах.

Сейчас главная проблема — расстояния. У нас уже есть достаточно команд, чтобы играть внутри страны. Хоккеисты же не хотят жить в автобусах. Поэтому нужен титульный спонсор, который бы оплачивал перелеты, — сказал Бережков на рабочем совещании с участием представителей национальных хоккейных федераций Беларуси, стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония), Украины и Польши.