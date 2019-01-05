В Беларуси подняли цены на электричество 15 5.01.2019, 15:18

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С 1 января тариф на электричество составляет 0,1746 рубля.

В Беларуси отказались от дифференциации тарифов на электроэнергию в зависимости от объема потребления.

Это произошло с 1 января 2019 года, о чем сообщается в постановлении правительства, которое было опубликовано на Национальном правовом портале в субботу, 5 января.

Отныне не важно, сколько гражданин потребил электричества – 150 киловатт-час или больше – плата будет начисляться по единому тарифу. Согласно постановлению, с 1 января тариф на электричество составляет 0,1746 рубля.

Платить придется больше и владельцам квартир с газовой плитой и тем, кто пользуется электрической. Для первых электроэнергия подорожала на 3 копейки, для вторых – на 2,5 копейки.

Раньше жильцы квартиры с газовой плитой платили до 150 кВт•ч по субсидируемому тарифу (0,1433 руб. за 1 кВт•ч), а все, что потребили свыше, - по повышенному тарифу (0,1841 руб.). Тарифы для жилья с электроплитой составляли 0,1218 руб. (если укладывались в лимит до 250 кВт•ч), 0,1583 руб. (больше 250, но меньше 400 кВт•ч) и 0,1841 руб. (при превышении 400 кВт•ч). Теперь - 0,1484 руб. за 1 кВт•ч.