В Магнитогорске могла действовать только организация Андрей Волна

5.01.2019, 15:51

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Фото: Известия

Почему же россиянам не говорят правды, уже минимум суток двое, как зная ее?

Если помните, то именно американцы заставили силою буквально признать падение российского самолета над Синаем терактом.

Уже не помните? А я - помню. Да, думаю, вы тоже. Если освежите память, то вспомните.

В Магнитогорске нет американцев. Вернее, нет их систем слежения. Но, это не значит, что там не было теракта.

Я не конспиролог. И у меня нет инсайдов. Просто, как хирург, я привык мыслить логически. Выстраивать и анализировать взаимоотношения, реакцию, последствия.

К великому сожалению, я видел не один взрыв газа. И я видел не один теракт. И участвовал в оказании помощи пострадавшим. И тоже не один раз. Так что, это зона моих профессиональных интересов, в том числе.

По масштабам - не выносит газ целые секции дома по всей высоте. Но, соглашусь, может при неблагоприятном развитии событий. Да.

По реакции - не выезжает Бастрыкин, Скворцова и фсбэшники немерянным числом на взрыв газа бытового. Не помню.

Не помню так же случая, когда при взрыве газа нам уже на следующий день бы не сказали: это квартира 46, например. Там алкоголики, бабушка старая, ещё что-то и кто-то...

Путин не в счёт. Ему рейтинг нужен. Его приезд понятен.

Не взрываются от той же причины машины тут же на этой же улице. Нет, всё бывает. Математики даже могут подсчитать вероятность события. Я не думаю, что эта вероятность много больше 0.

Почему же нам не говорят правды, уже минимум суток двое, как зная её?

Это не выгодно на момент. Да, нас убеждают уже потихоньку и параллельно - гляньте на Европу - там это чуть не полгода каждые. Однако, вещи это абсолютно разные. Нет на момент сладу с идиотами-смертниками, что одиночки. Или их два брата, как бывает. Угнал автобус - и, - вперёд, дави людей. Нет сладу.

Здесь же могла действовать только организация. Изготовить взрывчатку, и не килограмм, и не два. Хорошо ее расположить. Самим уйти... Ведь не смертники же. Да, много всего. Однако, это именно тот «сетевой», со множественными связями терроризм, что может и должен быть предотвращён.

А у нас же дети - террористы. Репостеры и прочие лайкальщики.

Против реального терроризма мы не боремся. Ни на местном уровне, ни на государственном. Уж и выборы поотменяли, а где не отменили, так то не выборы. И центры «э» за спиной у каждого. И письма перлюстрируют. И интернет блокируют. И закон Яровой в силе.

Ан - нет.

Если это серьёзно - то всё вышеназванное пшик.

Поэтому, нужен новый закон. Закон о запрете обсуждения версий теракта в интернете. Дабы не развивать пораженческие настроения. А газа.., газа на всех хватит. Бытового, конечно.

Соболезнования Магнитогорску. И всем нам.

Андрей Волна