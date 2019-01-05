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Фотофакт: Загадочное свечение в небе над Витебском

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  • 5.01.2019, 15:58
  • 2,965
Фото: Сергей Серебро

Что это?

В эти дни в небе над Витебском наблюдают интересное явление: в южном направлении виден столб света, расходящийся вверху, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Фото: Сергей Серебро

Подобный «световой гриб» в городе появляется благодаря тепличному комплексу ОАО «Рудаково» в агрогородке Новка. А вот предвещает он близкое похолодание: испарения от теплой земной поверхности конденсируются в охлажденном воздухе, и свет из теплиц таким причудливым образом отражается в капельках воды и кристалликах льда.

Фото: Сергей Серебро

И действительно, в выходные температура воздуха будет понижаться, и на Рождество прогнозируют мороз до -25 °С.


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