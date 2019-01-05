Опубликован текст томоса для Православной церкви Украины 7 5.01.2019, 16:07

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Фото: epa

Он подписан вселенским патриархом Варфоломеем и восемью митрополитами.

Украинский посол в Турции Андрей Сибига опубликовал в Twitter текст подписанного 5 января томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет gordonua.com.

"Перевод подписанного вселенским патриархом Варфоломеем в присутствии президента Украины Петра Порошенко и его жены госпожи Марины и митрополита Киевского и всей Украины патриаршего и синодального томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины", – прокомментировал он.

Текст размещен на трех страницах, он подписан Варфоломеем и восемью митрополитами.

"Поскольку благочестивая и Богом береженная земля Украины укреплена и возвеличена высшим промыслом и получила свою полную политическую независимость, государственные и церковные руководители которой уже почти 30 лет горячо просят ее церковного самоуправления,.. то для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделений в поместных церквях одномысленно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, которая находится в пределах политически сформированного и совершенно независимого государства Украины вместе со священными митрополиями, архиепископиями, епископиями, монастырями, парафиями и всеми в них церковными учреждениями ...существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляемой", – сказано в документе.