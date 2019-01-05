Спустя ровно год у аккумуляторного завода под Брестом вновь собрались люди 5.01.2019, 16:13

1,239

Фото: b-g.by

Противники аккумуляторного завода под Брестом так решили отметить годовщину своей борьбы с ним.

Днем 5 января рядом с аккумуляторным заводом “АйПауэр” в СЭЗ “Брест” собралось несколько десятков жителей областного центра и района. Они вспоминали о событиях, которые произошли за время борьбы с предприятиемh, и обсуждали возможные дальнейшие действия, пишет «Брестская газета».

Напомним, 5 января 2018 года у стройплощадки аккумуляторного завода впервые собрались несколько десятков жителей Бреста и района, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы, касающиеся появления данного производства. Больше всего людей возмутило то, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду завода провели формально.

Заверения чиновников и представителей завода, что предприятие «абсолютно безопасно» и «не причинит вреда людям и окружающей среде», не убедили местных жителей, собравшихся у стройки. Они заявили, что сбор подписей против завода, уже начатый в районе, будет вестись и в областном центре.

За 2018 год в Бресте и районе произошли десятки событий, связанных с борьбой с заводом.