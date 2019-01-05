Арина Соболенко: Надеюсь, теперь смогу успешно выступить и на Australian Open 1 5.01.2019, 16:32

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка поделилась впечатлениями после победы на турнире в Шэньчжэне.

Об этом пишет «Прессбол».

"Если мне приходится играть два матча в течение дня, я это делаю. Здорово, что начинаю новый сезон с титула. Конечно, это способствует уверенности в собственных силах. Надеюсь, теперь смогу успешно выступить и на Australian Open.

День получился тяжелым, особенно сложно было вернуться в игру после первого сета. Соперница здорово играла, и я очень рада победе и тому, как именно я выиграла", — рассказала белорусская теннисистка Арина Соболенко.