Канун Рождества: что можно делать в этот день 2 5.01.2019, 16:41

1,836

6 января православные христиане отмечается ночь перед Рождеством – Сочельник.

Это заключительный день Рождественского поста и самый строгий: именно в этот день нельзя есть до первой звезды. На этот же праздник варят кутью и начинают колядовать, пишет «Апостроф».

В 2019 году православный Сочельник выпал на воскресенье.

Что делают перед Рождеством – в Сочельник

Это праздник семейный – когда за стол садятся всей семьей, и глава семейства зажигает свечу на столе, как символ Вифлеемской звезды, оповестившей мир о рождении Спасителя.

Перед этим готовят ровно 12 постных блюд — по числу апостолов Христа, которых они символизируют. Обязательное блюдо – кутья.

Трапезу начинают с молитвы "Отче наш". Затем хозяин обходит каждого члена семьи, угощая его просвирой или ломтиком хлеба с медом – и желая ему что-то доброе. После чего все пробуют по чуть-чуть от каждого блюда – чтоб год был сытым и удачным. Также за столом поминают усопших.

Кроме того, принято благодарить животных в этот вечер.

Сочельник – это не только традиции, связанные с едой. Это время задуматься о душе и поблагодарить Бога за все хорошее, что ниспослано свыше.

Сочельник 2019: что нельзя делать

В Сочельник женщины не убирают, не шьют, не стирают и даже не выносят мусор. Мужчины же не ходят охотиться или рыбачить.

Также считается, что в этот праздник нельзя:

- уезжать в дальнюю дорогу – это семейный праздник и его принято отмечать дома;

- пока длится праздничный ужин – громко и часто разговаривать, а также вставить из-за стола и выходить из дома – чтоб не впустить нечистую силу в жилье;

- съедать за столом блюда целиком — а то год пройдет впроголодь;

- запивать блюда водой – только узваром;

- ссориться и сквернословить, в особенности в гостях или за праздничным столом;

- надевать старую одежду, особенно рваную.

Кроме того, Церковь запрещает гадать в этот день.