Главные соучастники Путина 4 Борис Вишневский, «Обозреватель»

5.01.2019, 16:45

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Владимир Путин

Кто и как в 2000 году привел к власти нынешнего правителя РФ.

Фильм Виталия Манского "Свидетели Путина", на несколько дней выложенный для свободного просмотра, с его уникальными документальными кадрами, — важнейшее напоминание о том, кто и как в 2000 году привел к власти нынешнего президента РФ. С хорошо известными сегодня последствиями.

Тогда это сделали вовсе не православные чекисты и не попы в штатском.

Не действующие "силовики" и не бывшие коммунистические номенклатурщики.

Это сделали Борис Ельцин и его "семья" (как в узком, так и в широком смысле), обеспечивая себе неприкосновенность.

И это сделали те, кто тогда считался демократами и либералами, реформаторами и западниками разной степени умеренности.

Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко и Алексей Кудрин, Дмитрий Козак и Михаил Касьянов, Валентин Юмашев, Петр Авен, Александр Волошин и многие, многие другие.

Уверяя сограждан в "правильном выборе Ельциным преемника", называя Путина "политиком нового поколения", и надеясь на "продолжение экономических реформ".

Некоторые из них потом уйдут в оппозицию. Но будет поздно.

А в том, что совершили страшную ошибку, признаются потом единицы — в том числе, Борис Немцов.

Его голос, — в эфире НТВ, — звучит в фильме, когда показывают съемку происходившего тогда в путинском штабе.

На фоне всеобщего восторга Немцов говорит, что президента опять выбрали сердцем, что его программа неизвестна, и что лучше бы выборы прошли в два тура, и что для СПС (одним из сопредседателей которого он был, и который шел еще на думские выборы с лозунгом "Путина в президенты, Кириенко в Думу) поддержка Путина на выборах была "тяжелым решением" (Немцов тогда воздержался)...

Тем временем Дмитрий Козак (одно время руководивший штабом Путина, после чего его сменит Дмитрий Медведев), сидя у компьютера, озабоченно сообщает, что в Петербурге и в Москве Путин не набрал 50%.

"А сколько у Гриши?", — спрашивает Анатолий Чубайс. — "18 процентов", — отвечает Козак. "Безобразие полнейшее!", — услужливо комментирует кто-то сбоку. Это результат Явлинского путинская обслуга именует "безобразием". Как посмели, понимаешь, отдать столько голосов человеку, которого за его выступление против второй чеченской войны Чубайс называл "предателем", объясняя, что в Чечне "возрождается российская армия"...

Виталий Манский говорит, что мы все — соучастники того, что произошло с нашей страной.

Но нет, не все.

Еще тогда были те, кто предупреждал: нельзя поддерживать выходца из КГБ без политических взглядов и без политического прошлого.

Кто противостоял Путину, как мог.

Кого не обманула оглушающая пропаганда.

Кто понимал, чем это обязательно закончится.

Но их, — таких, как моих коллег по "Яблоку", или Сергея Ковалева (тогда он еще был в СПС), — не услышали. Не захотели услышать.

Поэтому сегодня надо помнить тех, кому россияне обязаны приходом Путина.

Спасибо Виталию Манскому, что сохранил для нас их радостные лица.

Именно они — главные соучастники.

Борис Вишневский, «Обозреватель»