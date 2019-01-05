Беларусь завалило снегом

Беларусь завалило снегом1
- 5.01.2019, 17:16
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С ночи метет метель.
Трасса М4 Минск – Могилев считается одной из лучших дорог в Беларуси: две полосы в каждую сторону, идеальный асфальт. Но утром 5 января и по ней можно было ехать с большой осторожностью, передает «Белсат».
В Беларуси с ночи занялась метель. По трассе М4 Минск – Могилев ехать утром субботы можно было с большой осторожностью – иногда дороги вообще не было видно.
С одной стороны, ехать опасно – на снегу машину сильно носит. С другой, вокруг такая красота! За окном не видно линии горизонта – повсюду белым-бело.
В 10 часов утра техника еще не успела почистить трассу от Минска до Белынич, поэтому ехать надо было с большой осторожностью.
Ехать более 70 км/ч водители боялись. При обгоне скорость сбрасывали оба водителя до 50-60 км/ч. Более-менее уверенно ехать можно было только по одной полосе из двух, на которой был виден асфальт.
Другая полоса была полностью заснеженная и потому опасна, после выезда на нее машины сильно бросало из стороны в сторону.
Отрезок М4 от Белыничей до Могилева лучше почищен, на нем можно спокойно придерживаться средней скорости 100 км/ч.
На всем протяжении трассы стояло много машин на аварийке. Также много работало коммунальной техники.
Надеемся, дорогу уже дочистили, и сейчас на ней ехать стало безопасно. Уважаемые водители, помните, что при снегопаде нужно быть очень внимательными за рулем. Не забывайте включать ближний свет и следовать безопасной скорости и расстоянии от других машин. Хорошей дороги!
За окном не видно линии горизонта – повсюду белым-бело.