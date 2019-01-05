Беларусь завалило снегом 1 5.01.2019, 17:16

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С ночи метет метель.

Трасса М4 Минск – Могилев считается одной из лучших дорог в Беларуси: две полосы в каждую сторону, идеальный асфальт. Но утром 5 января и по ней можно было ехать с большой осторожностью, передает «Белсат».

В Беларуси с ночи занялась метель. По трассе М4 Минск – Могилев ехать утром субботы можно было с большой осторожностью – иногда дороги вообще не было видно.

Более-менее уверенно ехать можно было только по одной полосе из двух, на которой был виден асфальт

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

С одной стороны, ехать опасно – на снегу машину сильно носит. С другой, вокруг такая красота! За окном не видно линии горизонта – повсюду белым-бело.

По трассе М4 Минск – Могилев ехать утром субботы можно было с большой осторожностью

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

В 10 часов утра техника еще не успела почистить трассу от Минска до Белынич, поэтому ехать надо было с большой осторожностью.

На всем расстоянии трассы стояло много машин на аварийке

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

Ехать более 70 км/ч водители боялись. При обгоне скорость сбрасывали оба водителя до 50-60 км/ч. Более-менее уверенно ехать можно было только по одной полосе из двух, на которой был виден асфальт.

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

Другая полоса была полностью заснеженная и потому опасна, после выезда на нее машины сильно бросало из стороны в сторону.

Ехать более 70 км/ч водители боялись

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

Отрезок М4 от Белыничей до Могилева лучше почищен, на нем можно спокойно придерживаться средней скорости 100 км/ч.

В 10 часов утра техника еще не успела почистить трассу от Минска до Белынич

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

На всем протяжении трассы стояло много машин на аварийке. Также много работало коммунальной техники.

На трассе также во многих местах работала коммунальная техника

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

Надеемся, дорогу уже дочистили, и сейчас на ней ехать стало безопасно. Уважаемые водители, помните, что при снегопаде нужно быть очень внимательными за рулем. Не забывайте включать ближний свет и следовать безопасной скорости и расстоянии от других машин. Хорошей дороги!

Фото: Ольга Васильева/belsat.eu

За окном не видно линии горизонта – повсюду белым-бело.