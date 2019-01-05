Как проходила церемония подписания томоса для Православной церкви Украины 1 5.01.2019, 17:25

Завтра после божественной литургии томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

В субботу, 5 января, в храме Святого Георгия Победоносца на Фанаре прошел совместный молебен Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, пишет «Новое время».

После богослужения Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины.

"После того, как золотые чернила подписи Его Святейшества легли на текст томоса, завтра, после его вручения, появится Автокефальная Православная Церковь Украины – церковь, которая демонстрирует любовь и обеспечивает единство государства. Молюсь, чтобы наша церковь продолжала объединять украинцев", – заявил президент Украины Петр Порошенко в своей речи по прошествии церемонии.

Фото: nv.ua

Президент также поздравил украинский народ с получением автокефалии и добавил, что гарантирует соблюдение религиозной свободы верующим всех конфессий.

Серед 15 зірок автокефальних православних церков з’явилася українська зірочка. Ми чекали на це багато років. Це – історична подія і великий день, коли ми почули молитву українською мовою у Храмі Святого Георгія pic.twitter.com/4ySVug3Ebe — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2019 г.

В воскресенье, 6 января, состоится торжественное богослужение двух предстоятелей. После божественной литургии томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, представлявшие три православные церкви: УПЦ КП, УПЦ МП и Украинскую автокефальную православную церковь, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря новосозданную ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита – эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.