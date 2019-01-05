Тамара Щепеткина: Правды я в белорусских судах не нашла 2 5.01.2019, 17:35

Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

Независимая журналиста обратилась в ООН.

Журналист-фрилансер Тамара Щепеткина из Березы направила в Комитет по правам человека ООН индивидуальную жалобу, передает «Радыё Рацыя».

В жалобе Щепeткина сообщила о преследовании властей за сбор и распространение информации в 2018 году.

- Власть систематически привлекает меня к ответственности за работу без аккредитации на иностранные СМИ. Только в прошлом году меня привлекли к ответственности четыре раза в течение трех с половиной месяцев. И наказала большими штрафами. Я должна выплатить более 3 тысяч рублей. Все эти процессы происходили незаконно. Правды я в белорусских судах не нашла, поэтому вынуждена была обратиться в Комитет ООН по правам человека, - рассказала Щепеткина.

Напомним, что в 2017 году уже была принята Комитетом к рассмотрению жалоба Тамары Щепеткиной. Помогает составлять заявления Щепеткиной известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко.