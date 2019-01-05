Фотофакт: Странная инструкция на таможне озадачила белорусов 2 5.01.2019, 17:56

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Необычный экземпляр висел в окошке таможенника.

Инструкция по совершению административных и прочих подобных процедур — самая скучная в мире. Никто еще не дочитал до конца с одного раза, пишет onliner.by. Но бывают исключения. Любопытный экземпляр обнаружили читатели на одной из белорусских таможен. Теперь теряются в догадках: а вообще, можно использовать термины «бабло», «чел», «досвидос»?..

Листок с перечислением действий при обратном вывозе машины висел в окошке таможенника — лицом к посетителям. Они его с наслаждением читали. Некоторые, впрочем, без наслаждения, с настороженностью.

Автор инструкции постарался описать запутанную процедуру максимально доходчивым языком: «…Идем в банк, спрашиваем, имеется ли налик именно на этого чела…» И так далее.

— Возник вопрос: это вообще нормально — в документах писать «бабло», «чел», «досвидос»? — беспокоятся читатели.

Их тревога понятна: люди привыкли к другому языку, к творениям Лермонтова и Тютчева. В то же время не стоит забывать, что есть и другая крайность. Некоторые специалисты при каждом удобном случае произносят вместо «денег» «денежные средства», вместо «человека» — «данное лицо», вместо «сделать» — «провести работу по реализации мероприятий, направленных на…» и так далее.