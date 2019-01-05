Что приготовить для Рождественского ужина 5.01.2019, 18:02

Несколько рецептов наиболее распространенных блюд для рождественского стола.

В этом году Сочельник — вечер накануне Рождества приходится на воскресенье, поэтому у хозяек будет целый день (а с учётом нерабочей субботы — два), чтобы приготовить праздничный ужин, пишет «Вечерний Гродно».

В каждой стране свои традиции празднования Рождества и список блюд, которые должны быть на столе в праздник тоже свой. Однако неизменными остаются два правила — блюда должны быть постными (ведь это последний день поста) и их должно быть 12. С годами белорусские традиции смешались с другими, поэтому в Сочельник на наших столах можно увидеть и кутью, и борщ, и колядки и множество других блюд. Журналисты предлагают рецепт 5 наиболее распространённых блюд для рождественского стола.

Кутья

Традиционная каша, которую готовят из пшеницы, перловки или риса (современный вариант) с добавлением мёда, изюма и мака. Для её приготовления понадобится:

2 стакана (200 гр.) крупы

5 стаканов воды

5 ст. л. мёда

1 ст. изюма

1,5 ст. мака

Кашу варить до готовности, чтобы она осталась рассыпчатой. Если вы выбрали пшеницу, замочите зерна на 10-12 часов в холодной воде. Слейте воду, промойте их, залейте чистой холодной водой и ставьте пшеницу вариться. Варите 30-40 минут: пшеница должна стать мягкой, но не потерять упругость.

Пока каша варится изюм и мак нужно замочить в горячей воде. Маку нужно полчаса, изюму — до 15 минут. Грецкие орехи перебейте в блендере. По желанию, их можно просто мелко нарезать. Смешайте мак, дробленые орехи, изюм мёд, пшеницу и хорошо вымешайте.

Подавать кутью нужно тёплой и за ужином попробовать её в первую очередь.

Борщ

Считается, что борщ на столе — это символ торжества добра. Для его приготовления нужно:

1 морковь

головка репчатого лука

корешок петрушки

2 небольшие картофелины

2 свёклы

1/4 головки капусты

стакан отваренной фасоли

2 стакана свекольного кваса

100 гр. сушеных грибов

перец, соль, растительное масло.

Сначала надо нашинковать морковь, свёклу (желательно крупно) и корень петрушки. Всю массу положить в подходящую кастрюлю, залить холодной водой и варить 15 минут. Затем добавить туда очищенный и нарезанный картофель, а также нашинкованную четвертинку капустной головки. Когда картофель сварится, добавить в кастрюлю свекольный квас, а также предварительно обжаренный на подсолнечном масле до золотистой корочки репчатый лук. Предварительно замоченные на всю ночь сушеные грибы, отварить до готовности в той же воде, в которой они отмокали. Можно этот же грибной отвар добавить в борщ — это придаст ему дополнительный аромат. Вынутые из отвара грибы мелко порезать и смешать с луковой зажаркой. Добавить в борщ.

При подаче на стол, можно заправить нежирной сметаной.

Вареники

Незатейливое, на первый взгляд, блюдо считают символом достатка в семье. Для праздничного ужина их обычно готовят с картошкой и грибами или творогом и изюмом. Для теста вам понадобится:

0,5 кг муки

250 мл воды

2 ст. ложки масла

соль, перец по вкусу

Просейте муку, добавьте воду, соль, масло и перемешайте крутое тесто. Накройте его и оставьте примерно на час, за это время можно приготовить начинку.

Колядки

Это традиционные святочные пирожки — они могут быть открытыми или закрытыми. В качестве начинки можно использовать картофель, каши, грибы или творог.

Для их приготовления вам понадобится:

2 стакана муки (ржаной, пшеничной или 1 стакан ржаной + 1 стакан пшеничной)

1 стакан воды

1/8 ч. ложки соли

1 яйцо для смазывания

начинка (по желанию)

Муку смешать с водой, посолить. Замесить тесто. Оставить на 20-30 минут, прикрыв салфеткой. Раскатать тесто в жгут. Нарезать на равные кусочки. Слепить шарики и сделать из них тонкие лепешки (треугольники, квадратики). Положить начинку и защипать или загнуть края. Выложить на смазанный маслом противень, смазать взбитым яйцом. Выпекать при температуре 200-220 градусов до готовности.

Взвар

Или компот из сухофруктов — на праздничном столе он означает жизнь, которую Бог даёт каждому человеку.

Чтобы его приготовить, нужно на 2 литра воды взять 250 гр сушёных яблок и груш и 150 гр сахара. Варить до насыщенного цвета и вкуса.

Важно помнить, что все блюда для Рождественского ужина готовят из постных простых продуктов. Чтобы блюд набралось 12, можно поставить на стол варёную картошку, тушёную капусту, грибы — обжаренные или маринованные, рыбу и другое.