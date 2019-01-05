В Конгресс США внесли резолюцию против снятия санкций с компаний Дерипаски 1 5.01.2019, 18:15

Резолюцию должны одобрить в обеих палатах Конгресса до 18 января.

Конгресс США пересматривает решение администрации президента Дональда Трампа отменить санкции в отношении компаний, принадлежащих российскому олигарху, имеющему тесные связи с главой РФ Путиным, Олегу Дерипаске. Об этом сообщает издание The New York Times (перевод - «Зеркало недели»).

Указывается, что лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер внес резолюцию, направленную против отмены санкций. Для того, чтобы сохранить в силе санкции против компаний Дерипаски, резолюцию должны одобрить в обеих палатах Конгресса до 18 января. В противном случае ограничительные меры будут автоматически сняты с "РусАла", EN +, а также "Евросибэнерго".

6 апреля 2018 года США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.

В санкционном списке оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Андрей Скоч, сенатор Сулейман Керимов, а также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и другие.

В списке компаний преимущественно структуры Олега Дерипаски - помимо "РусАла" и En+, это группа "ГАЗ" , агрохолдинг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, "ЕвроСибЭнерго", "Русские машины". В "черный список" также включены группа "Ренова", NPV Engineering и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга, "Ладога Менеджмент" Кирилла Шамалова, государственный Рособоронэкспорт и банк РФК (принадлежит "Рособоронэкспорту" из "черного списка"). Их активы в США заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено заключать с ними какие-либо сделки.

9 апреля в "РусАл" сообщили, что санкции США поставили компанию перед угрозой технического дефолта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг UC Rusal на Гонконгской бирже упала более чем на 50%. С момента объявления санкций капитализация этого актива Дерипаски упала более чем на 3 млрд долларов.

18 мая Дерипаска покинул совета правления EN+. Ранее он согласился отказаться от контроля над концерном "РусАл", в частности сократить свою долю в холдинге EN+ с 70% до менее чем 50%, а также выйти из совета правления.