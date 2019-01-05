Крик души бобруйчанки: Это издевательство какое-то! 6 5.01.2019, 18:27

1,381

Белоруска возмущена качеством воды в городе.

Читательница «Вечернего Бобруйска» Юлия пишет: «У нас на каждый Новый год или свет выключают, или вода ржавая. В этот раз она была черная! Помогите разобраться, с чем это связано, это издевательство какое-то!».

Главный инженер Бобруйского государственного предприятия «Водоканал» Станислав Павловский рассказал, что выпадение осадка железа может происходить по двум причинам, первая из которых – аварийная ситуация, то есть порыв трубопровода, вторая причина – повышенное потребление воды в праздничные и предпраздничные дни.

– Перед Новым годом и Пасхой, как правило, возрастает количество потребляемой воды. Предприятие работает в усиленном режиме, мы подключаем дополнительное насосное оборудование, но из-за того, что в сети поднимается давление, железо может выпадать осадком в воду, – рассказывает главный инженер предприятия.

Станислав Павловский пояснил, что вода из артезианских скважин содержит железо, но в обязательном порядке проходит очищение на станции обезжелезивания. По словам главного инженера, могут происходить непредвиденные ситуации. Тем, кто в праздники столкнулся с проблемой ржавой воды, Станислав Валерьевич принес свои извинения.