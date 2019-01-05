закрыть
5 января 2019, суббота, 19:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Париже прошла первая в Новом году акция «желтых жилетов»

1
  • 5.01.2019, 18:50
ФОто: RFI

На протест вышли несколько сотен человек.

Сторонники движения "желтых жилетов" в субботу, 5 января, снова вышли на протесты. В акции приняли участие куда меньше активистов, чем во время предыдущих протестов. В центре Парижа собрались лишь несколько сотен человек, в других городах: от нескольких десятков до 1,2 тысяч. Протест во французской столице перерос в столкновения с полицией, она применила слезоточивый газ, сообщает «Немецкая волна».

Ранее активисты "желтых жилетов" попытались блокировать логистический центр Amazon в департаменте Сона и Луара на востоке страны, 18 человек были задержаны, пишет AFP. Пять человек были задержаны при попытке блокировать два нефтяных предприятия в Тулузе, их также связывают с движением "желтых жилетов", сообщала 4 января газета Le Figaro.

"Жилеты" наступают

Акции протеста, организованные "желтыми жилетами", начались в середине ноября из-за намерения властей Франции ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо. Одним из ключевых требований протестующих являлось повышение минимальной зарплаты. После того как правительство страны утвердило мораторий на повышение топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

Самая многочисленная акция "желтых жилетов" насчитывала около 282 тысяч участников по всей стране, она прошла 17 ноября.


популярное за неделю

Мнение

Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў
Уладзімір Някляеў павiншаваў беларусаў Уладзімір Някляеў
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан
В Беларуси второго Крыма не будет, будет второй Афганистан Николай Статкевич
Надо быть готовыми
Надо быть готовыми Аркадий Бабченко
Вместе мы меняем мир к лучшему
Вместе мы меняем мир к лучшему Леонид Судаленко